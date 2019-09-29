Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum может уйти в отставку. По сведениям телеканала Скай Ньюс, Роберт Дадли готовится покинуть свой пост в течение года. Он возглавлял корпорацию на протяжении последних десяти лет. В пресс-службе холдинга эту информацию комментировать не стали.

Дадли занял кресло руководителя ВР в 2010 году после взрыва на добывающей платформе в Мексиканском заливе. Авария стала крупнейшей в истории США техногенной катастрофой по негативному влиянию на экологическую обстановку. Компания тогда оказалась на грани банкротства.