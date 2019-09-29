До 32 возросло число жертв терактов в Афганистане в день выборов

Еще более 120 пострадали – такие данные приводит информагентство Pajhwok. Всего накануне в стране быол совершено свыше сотни атак. За большинство из них ответственность взяли боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Президентские выборы в стране были под угрозой срыва. Талибы призывали жителей бойкотировать голосование на фоне активно готовящегося соглашения между террористическим движением и властями США. Выборы решили провести после того, как процесс переговоров по инициативе Вашингтона был заморожен.