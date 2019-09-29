В центре Москвы идет подготовка к митингу в поддержку фигурантов «московского дела». Для движения автомобилей перекрыт проспект Академика Сахарова. Сама акция начнется в 15:00, сбор участников — за час до начала. Основное требование – отпустить всех незаконно задержанных и осужденных

Всего по обвинению в массовых беспорядках во время митингов 27 июля и 3 августа приговоры вынесены шестерым. Еще шестеро – под следствием. «Московское дело» вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку фигурантов представители разных профессий писали письма, у администрации президента постоянно стоят одиночные пикеты.