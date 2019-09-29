Прощание с бывшим президента Франции Жаком Шираком начинается сегодня в Париже

Он скончался в четверг в возрасте 86 лет.

Церемония пройдет на территории исторического Дома инвалидов. Туда смогут прийти все желающие. Завтра многолетнему руководителю страны отдадут государственные и военные почести. В этот день объявлен национальный траур. Ожидается присутствие порядка 30 глав государств и правительств, в том числе президента России Владимира Путина.

В интервью, которое в 2001 году Жак Ширак дал главному редактору «Эха» Алексею Венедиктову, бывший президент говорил о том, что на первом месте для него стоит свобода слова и свобода прессы.

Ширак был президентом Франции на протяжении 12 лет – с 1995 по 2007 г. Он также дважды был премьером страны, трижды мэром Парижа.