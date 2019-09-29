В Австрии сегодня проходят досрочные парламентские выборы

Они были назначены после скандала, из-за которого в отставку был отправлен кабинет министров во главе с Себастьяном Курцем.

Вынесенный четыре месяца назад вотум недоверия экс-канцлеру Себастьяну Курцу не мешает возглавляемой им «Австрийской Народной Партии» лидировать в предвыборной гонке. Согласно опросам общественного мнения, она имеет наибольшую электоральную поддержку. Борьба за второе место, вероятно, развернется между ультраправой «Партией свободы» и социал-демократами. Большие шансы оказаться в совете есть и у партии «Зеленых» особенно на фоне возросшего интереса к теме климатических изменений. Сейчас эксперты гадают о том, с кем партия Курца создаст коалиционное правительство – будут ли это опять правые популисты, которые усиливают свои позиции в стране. Коалиция «Австрийской Народной Партии» и «Партии свободы» распалась в мае после скандала с участием бывшего лидера ультраправых Хансом-Кристианом Штрахе – была обнародована видеозапись от 2017 года. Тогда политика засняли в отеле на Ибице, во время переговоров якобы с россиянкой, племянницей олигарха, которая предлагала ему деньги и поддержку на выборах взамен предоставления ее семье доступа к госконтрактам.

После этого скандала в Австрии было возбуждено дело. Штрахе подозревали в злоупотреблении служебным положением. В конце лета часть обвинений с него сняли, так как на в 2017 году лидер ультраправых не был госслужащим.