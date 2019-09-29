Митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных пройдет сегодня на проспекте Академика Сахарова. Одна из целей акции – повлиять на судьбу обвиняемых и осужденных по «московскому делу». Об этом «Эху» рассказал один из организаторов мероприятия, член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

Михаил Светов добавил, что в России появляется национальный дух, и с его помощью надо бороться за свою страну.