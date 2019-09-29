Более 70 человек погибли на севере Индии из-за мощных ливней, которые вызвали наводнения и оползни. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, только за последние сутки в восточной части штата Уттар-Прадеш выпало порядка 100 мм осадков, что значительно превышает норму для этого времени года.

Непогода также затронула соседние штаты. В нескольких районах Северной Индии до 30 сентября включительно закрыты все школы и отменен ряд поездов из-за затопленных путей.

Между тем, синоптики предупредили об «очень сильных осадках» в течение ближайших двух суток.