Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 30, 156 человек пострадали
Около 25 тысяч были вынуждены покинуть свои жилища. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями. Ранее Франс Пресс сообщало о 19 погибших и, по меньшей мере, 100 пострадавших.
Режим чрезвычайного положения в регионе продлится до 9 октября. В течение этого времени на месте происшествия будут идти спасательные и восстановительные работы.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии в четверг. Эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от города Амбон с населением 356 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 33 км.