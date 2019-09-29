На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»

Последний его выпуск вышел 23 года назад. Один из его создателей, Роджер Лоу, называет программу «сатирой на службе у общества». Пилотная серия шоу уже отснята. В интернете опубликованы первые фотографии кукол политиков. В новых сериях программы появятся Дональд Трамп, который, по словам авторов шоу, «сам является сатирой», герцогиня Сассекская Меган в блестящем топе с надписью «Принцесса» и Владимир Путин с татуировкой «Бандитская жизнь» на животе.