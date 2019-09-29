В нескольких российских городах пройдет акция в защиту политзаключенных

Заявителем выступила Либертарианская партия. На ее сайте говорится, что «если силовики продолжат избивать невиновных, а судьи делать из добропорядочных людей преступников, то будущим поколениям мы оставим лишь выжженное поле из угнетения и государственной злобы». В заявлении отмечается, что «события последнего года показывают, что политзаключенным может стать каждый, поэтому не стоит думать, что проблема касается только оппозиции и активистов — это проблема общая, проблема всех регионов и городов России, проблема каждого человека».

Самый массовый митинг планируется в Москве на проспекте Сахарова. Он согласован на 20 тысяч человек. Начало акции в 15 часов. За час до этого начнется сбор участников.