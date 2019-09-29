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08:04, 29 сентября 2019

В Париже сегодня начнется прощание с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

Он скончался в четверг в возрасте 86 лет.

Церемония начнется во второй половине дня на территории исторического Дома инвалидов. Туда смогут прийти все желающие. Народное прощание состоится по инициативе семьи. Оно предварит государственные и военные почести, которые вся Франция отдаст своему многолетнему руководителю в понедельник. В этот день объявлен национальный траур. Ожидается присутствие порядка 30 глав государств и правительств, в том числе президента России Владимира Путина.
Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 год.



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