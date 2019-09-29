В Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг «Отпускай» в защиту политзаключенных

Участники намерены требовать прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которые проходили в июле и августе.

Ряд деятелей культуры призвали москвичей выйти на сегодняшний митинг. В их числе режиссер Владимир Мирзоев. Он считает очень важным сегодня всем присутствовать на Сахарова.

Акция согласована на 20 тысяч человек. Заявитель – Либертарианская партия. Сбор участников начнется в 14 часов, сам митинг будет проходить с 15 до 17.