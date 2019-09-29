В Австрии открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах

Большая часть из них будет работать до 17 часов по местному времени (18:00 мск). Первые предварительные результаты станут известны сразу после окончания голосования.

Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4% голосов избирателей. Фаворитом является консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, она получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост канцлера. По оценкам наблюдателей, основная борьба развернется за второе и третье места между Социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правой Австрийской партией свободы во главе с Норбертом Хофером.