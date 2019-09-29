В ФБР не стали комментировать дело россиянина, задержанного в Испании по запросу Вашингтона

Накануне его адвокат Елена Таранова сообщила РБК, что в отношении ее подзащитного началось дело по экстрадиции, однако у нее пока нет доступа к его материалам.

Ранее газета Las Provincias сообщала о задержании в аэропорту Валенсии россиянина Александра К., прибывшего в Испанию с женой и семилетним сыном. Информацию подтвердили в посольстве России в Мадриде. По данным издания, Вашингтон добивается выдачи российского гражданина за его причастность к «миллионному мошенничеству» через интернет.