В Австрии стартовали досрочные парламентские выборы

Своих кандидатов выдвинули 13 партий и политических движений. Фаворитом гонки является Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем.

Ранее он заявил, что конкурирующие с консерваторами социалисты — это не лучший вариант для страны.

Согласно прогнозам, Народная партия может получить большинство в парламенте, а ее лидер Курц вернуть себе пост канцлера.

Борьба за второе место, вероятно, развернется между ультраправой «Партией свободы» и социал-демократами.