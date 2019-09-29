Акции в поддержку фигурантов «Московского дела» и всех политзаключенных пройдут сегодня в нескольких городах России

Акции в поддержку фигурантов «Московского дела» и всех политзаключенных пройдут сегодня в нескольких российских городах.

Самый крупный по численности митинг планируется в Москве на проспекте Академика Сахарова. Заявку на его проведение подала Либертарианская партия: организаторы указали численность до 20 тысяч человек. Впрочем, они воздерживаются от оценок того, сколько людей придет на акцию. Власти согласовали митинг – причем изначально на день раньше, 28 сентября, но затем сказали, что допустили техническую ошибку. Акция с требованием прекратить полицейский произвол пройдет и в Улан-Удэ. Его участники также хотят выступить против преследования участников других несогласованных митингов, в том числе и тех, которые ранее проходили в Бурятии. Протесты в республике не утихают с начала сентября. Тогда жители потребовали отмены результатов выборов мэра Улан-Удэ, на которых победил поддержанный «Единой Россией» самовыдвиженец Игорь Шутенков. А в Калининграде штаб оппозиционера Алексея Навального намерен провести согласованный с властями пикет с требованием прекратить преследование фигурантов «московского дела» и закрыть дело против ФБК.

Митинги проходят в преддверие заседаний Мосгорсуда, который в понедельник рассмотрит апелляции на приговор фигурантам «московского дела» Павлу Устинову и Ивану Подкопаеву.