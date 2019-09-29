Режиссера первой части «Форсажа» Роба Коэна обвинили в изнасиловании

Об этом пишет The Huffington Post.

По информации издания, инцидент произошел четыре года назад. Некая 28-летняя Джейн встретилась с Коэном, чтобы обсудить новый телепроект. В процессе разговора тот якобы опоил ее и воспользовался беспомощным состоянием. Спустя два года она написала ему СМС такого содержания: «В ту ночь, когда мы встретились, ты действительно причинил мне боль и облажался». Коэн ответил, что ему «так жаль это слышать». Он объяснил изданию, что извинялся за не устроивший женщину гонорар по тому проекту.

В феврале этого года 32-летняя дочь Коэна Валькирия Уэзер обвинила отца в домогательствах. Будучи трансгендером, она утверждает, что режиссер приставал к ней, когда она еще была мальчиком. Сам Коэн категорически отвергает обвинения, называя их клеветой.