Посол США во Франции и Монако Джейми Маккорт будет представлять американскую делегацию на похоронах Жака Ширака

Посол США во Франции и Монако Джейми Маккорт будет представлять американскую делегацию на похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака. Об этом сообщил Белый дом.

Ширак скончался в четверг в окружении своих близких в возрасте 86 лет. Бывший глава республики, руководивший страной с 1995 по 2007 год, будет похоронен в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже. Ранее сообщалось, что участие в церемонии намерены принять три десятка лидеров стран мира, в том числе, президент России Владимир Путин.