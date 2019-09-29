Разведка США смягчила требования к информаторам, оставляющим жалобы «чрезвычайной важности» для передачи конгрессу

Американская разведка смягчила требования к информаторам, оставляющим жалобы «чрезвычайной важности» для передачи конгрессу. Их сведения не обязательно должны быть получены из первых рук, пишет издание The Federalist, которое обратило внимание на изменение к форме соответствующего документа. Нововведение появились в период между маем прошлого и августом этого года. Нововведение позволило подать жалобу на Дональда Трампа.

В ней говорится, что ее автор получил информацию о разговоре главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским от нескольких источников среди чиновников.

Ранее донесения, основанные на слухах, отклонялись.