Сегодня в Японии завершается Кубок Мира по волейболу среди женских команд

Российская сборная уже гарантировал себе бронзовые медали турнира.

Последний раз наши волейболистки попадали в призы на крупных международных соревнованиях 4 года назад. Когда сумели победить на Чемпионате Европы. С тех пор результаты пошли по нисходящей. В нынешнем сезоне наша команда но провалила Лигу Наций и Европейский Чемпионат. И каким то чудом сумела завоевать Олимпийскую лицензию.

На Кубок Мира сборная отправилась под руководством итальянца Серджио Бузатто. И вдруг заиграла. В 10-ти матчах россиянки уступили лишь дважды – команде Китая, которая досрочно стала победителем турнира. И на тайбрейке волейболисткам США. Так что третье место на Кубке мира наши себе уже гарантировали. И в игре с Бразилией могут получить удовольствие от волейбола. А заодно и доставить его преданным болельщикам.

Встреча волейбольных сборных России и Бразилии начнется в 8 утра по московскому времени.