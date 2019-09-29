Митинг против политических репрессий под названием «Отпускай» состоится сегодня на проспекте Сахарова

В течение последних 11 дней пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» проходили у администрации президента в Москве. В них принимал участие актер Дмитрий Аросьев. Он рассказал «Эху», что сегодня собирается выйти на Сахарова.

Митинг согласован на 20 тысяч человек. Акция начнется в 15 часов.

Департамент транспорта предупреждает, что в связи с проведением мероприятия, движение в районе проспекта Сахарова будет ограничено уже с утра.