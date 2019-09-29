В Австрии после правительственного кризиса пройдут досрочные парламентские выборы

Своих кандидатов выдвинули 13 партий и политических движений. Большинство избирательных участков открывается во всех федеральных землях Австрии в 8 утра по местному времени (09:00 мск). Они будут работать до 17 часов (18:00 мск). Первые результаты будут объявлены сразу после окончания голосования, а предварительные итоги — до конца дня.

Фаворитом на выборах является Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, она получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост канцлера.

Напряженная борьба развернется за второе и третье места между социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правыми во главе с Норбертом Хофером.