Госдеп активизировал расследование дела о служебной переписке Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем

Об этом сообщила со ссылкой на источники газета «Вашингтон пост». По ее данным, Служба дипломатической безопасности проверяет записи с электронной почты десятков бывших и действующих сотрудников внешнеполитического ведомства. Следователи начали обращаться к ним примерно полтора года назад, однако вскоре это прекратили, вновь начав в августе этого года. По информации издания, за последние недели представители службы связались по меньшей мере со 130 чиновниками, уведомив их о том, что они «могут быть ответственны» за недавно обнаруженные «инциденты, связанные с безопасностью».