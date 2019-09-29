Из Александринского театра уволили актёра, который участвовал в пикетах в поддержку фигурантов «московского дела»

В Санкт-Петербурге из Александринского театра уволили актёра Илью Дель, который участвовал в одиночных пикетах в поддержку фигурантов «московского дела». Об этом он сам сообщил «Радио Свобода». По его словам, ему сообщили об увольнении накануне, не объяснив причины, якобы из-за многочисленных проектов вне театра. При этом Дель утверждает, что руководство Александринки с самого начала знало о других его спектаклях и съёмках. Артист не уверен, что увольнение связано с акциями в поддержку политзаключённых. Но, по его словам, других явных причин для расторжения контракта не было.