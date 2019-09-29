«Локомотив» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 1:0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл петербургский «Зенит» со счетом 1:0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Автором единственного гола стал польский полузащитник столичной команды Гжегож Крыховяк. На 40-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков отменил гол нападающего «Локомотива» Федора Смолова после просмотра видеоповтора. В добавленное ко второму тайму время арбитр также воспользовался помощью современных технологий и не стал засчитывать мяч полузащитника «Зенита» Роберта Мака. Эта встреча стала 300-й в составе «Локомотива» для голкипера Маринато Гилерме. Перед стартовым свистком он получил памятную награду из рук гендиректора клуба Василия Кикнадзе.