В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

Среди основных партий, которые будут бороться за места в Национальном совете, — возглавляемая отправленным в отставку канцлером Себастьяном Курцем «Австрийская народная партия» – она занимает в предвыборных опросах лидирующую позицию, а также ультраправая «Австрийская партия свободы» и социал-демократы. Также неплохие шансы у «зеленых».

В мае немецкие издания «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг» опубликовали видеозапись, сделанную в июле 2017 года на Ибице, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На кадрах бывший вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали «племянницей российского олигарха». Она предлагает деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. После этой публикации Штрахе покинул свой пост. Австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству.