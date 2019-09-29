Русские приходы в Западной Европе сообщили о присоединении к РПЦ

Решение приняли большинство клириков на собрании духовенства в Париже 28 сентября. Священный синод Русской православной церкви рассмотрит обращение духовенства к Патриарху Кириллу на ближайшем заседании, сообщается на сайте пресс-службы РПЦ.

Ранее за принятием в юрисдикцию Московского патриархата обратились приходы Русского экзархата во главе с архиепископом Иоанном (Реннето). 14 сентября бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата вошел в состав Русской православной церкви.