Сирия потребовала от всех стран вывести войска, которые незаконно находятся на ее территории

Об этом заявил на 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Арабской Республики Валид Муаллем. Он предупредил, что в противном случае Дамаск оставляет за собой право на ответные меры. Муаллем уточнил, что США и Турция незаконно появились на севере Сирии и даже «дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности». Это нарушает международное право и хартию ООН, пояснил дипломат.