Пять человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в американском штате Мэриленд

Пять человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в торговом центре в Балтиморе американского штата Мэриленд. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте городской полиции.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый убит сотрудниками правоохранительных органов. О его личности не сообщается. По словам очевидцев, нападение произошло в винном магазине.