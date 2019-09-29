США потребовали экстрадировать задержанного в Испании россиянина

Об этом сообщила его адвокат Елена Тарасова. По ее словам, у нее пока нет доступа к материалам дела. «Единственные документы, которыми располагает защита, — это короткое описание вменяемых ему преступных действий», — сообщила Таранова, отметив, что с ними ее подзащитный не согласен. При этом она не раскрыла сути предъявленных обвинений, передает РИА Новости.

Россиянина задержали 20 сентября в аэропорту Валенсии. Он находится под стражей. Сотрудник консульства России в Барселоне уже его посетил. По данным СМИ, американские власти требуют выдачи Александра К. за предполагаемую причастность к мошенничеству с крупными суммами. Преступления якобы совершались через интернет с помощью поддельных документов. Отмечается, что в Испанию он приехал с женой и семилетним сыном.