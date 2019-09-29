Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов

В 12-раундовом поединке в Бильбао он выиграл у испанца Кермана Лехарраги техническим нокаутом в первом раунде. Соперники встречались во второй раз. В марте этого года победу нокаутом в девятом раунде также одержал Аванесян, завоевав титул чемпиона Европы. Испанец воспользовался правом на матч-реванш.

В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 25 побед (13 нокаутом), три поражения и одна ничья.

27-летний Лехаррага потерпел второе поражение в карьере при 28 победах (23 нокаутом).