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02:06, 29 сентября 2019

Минфин США заверил, что в настоящий момент не планирует закрывать биржи для компаний из Китая

Об этом заявил официальный представитель ведомства, передает Bloomberg. В пятницу агентство со ссылкой на несколько источников сообщило, что в администрации президента изучают возможность делистинга китайских компаний с американских бирж. По словам собеседников издания, эту идею стали обсуждать после того, как Пекин снял ограничения на иностранные инвестиции на своих рынках. Информация об этих планах появилась на фоне переговоров США и Китая о торговом соглашении. После этих сообщений рухнули акции большинства китайских компаний, торгующихся на американских биржах.



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