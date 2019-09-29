«Ленком» намерен завершить постановку спектакля «Капкан», над которым работал худрук театра Марк Захаров, но не успел закончить. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер. По его словам, коллектив намерен реализовать все задуманное режиссером. Спектакль будет сделан в его память. Варшавер отметил, что они могут не успеть с премьерой к намеченному сроку – 2 декабря. Скорей всего, ее придется перенести. «Капкан» создается по пьесе Захарова, которую он написал по произведению Владимира Сорокина. Худрук в последние месяцы дорабатывал сценарий.

Марк Захаров скончался накануне на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание состоится во вторник. В тот же день он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.