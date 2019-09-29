Столичные власти не согласовали пикет памяти жертв политических репрессий у «Стены скорби» на Сахарова

Об этом сообщает Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Организаторы планировали провести акцию 6 октября с участием до 50 человек. Они хотели почтить память жертв коммунистического террора, а также выразить отношение к политическим репрессиям в современной России. Поводом для отказа стало то, что акция якобы не отвечает требованиям безопасности, ограничивает доступ людей к памятнику, а также нарушает права граждан, не участвующих в мероприятии.