Прощание с бывшим президентом Франции Жаком Шираком начнется сегодня в Париже

Различные мемориальные мероприятия буду длиться на два дня.

Церемония начнется в два часа дня в Доме Инвалидов. Это большой дворец в центре Парижа. Проститься с бывшим президентом смогут все, кто его любил, — обещали в интервью французской газете «Ле Монд» родственники умершего.

Тело Ширака продержат там до понедельника, после чего утром с конвоем повезут в церковь Сен-Сюльпис, где ожидается большое мероприятие с участием политиков. На него обещали приехать президенты России, Грузии, Германии и многих других стран.

Оттуда, после отпевания, тело повезут на кладбище Монпарнас, где похоронят рядом с его дочерью Лоранс.

Жак Ширак участвовал в политической жизни Франции почти сорок лет. За это время он побывал на многих должностях, в том числе премьер-министра, мэра Парижа и главы Республики.

Завтра же во Франции объявят национальный траур.