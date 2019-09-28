Спортивное издание Sports.ru выпустило коллекцию одежды и чехлов для телефонов в поддержку «ОВД-Инфо»

Месячная выручка от продажи чехлов и футболок будет передана правозащитному проекту. В заявлении редакции говорится, что многие фигуранты «московского дела», а также журналист Иван Голунов остались на свободе благодаря «публичной реакции». Издание также напомнило о завтрашнем митинге в поддержку политзаключенных на проспекте Академика Сахарова. «Кроме общественной поддержки, важна и работа правозащитных медиа, в том числе «ОВД-Инфо», отмечает Sports.ru.