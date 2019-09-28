На 86-м году жизни умер худрук театра «Ленком» Марк Захаров

Перед вечерним спектаклем, который отменять не стали, была объявлена минута молчания. Марк Захаров возглавлял «Ленком» с 1973 года. За это время он поставил более 40 спектаклей, в том числе «Юнону и Авось», «Безумный день, или Женитьбу Фигаро», «Поминальную молитву» снял несколько фильмов, включая «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «12 стульев». Один театральный проект, по пьесе самого Марка Захарова «Капкан», остался незавершенным. Как рассказал директор театра Марк Варшавер, работа над спектаклем продолжится, премьера обязательно состоится, но позже объявленных сроков.

Похоронят Марка Захарова 1 октября на Новодевичьем кладбище.