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21:02, 28 сентября 2019

11 фигурантов «Диссернета» лишены ученых степеней

Такое решение принято президиумом ВАК. Наука избавится от  8-ми «ученых-экономистов», один доктор наук станет кандидатом, ряды кандидатов политических наук покинут двое: бывший атташе МИДа и  психолог летного училища. Наиболее распространенными нарушениями стали подделки дат выпуска книг. Об  этом ЭМ рассказал сооснователь сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин

Пленка— Заякин

Президиум ВАК является окончательной инстанцией, его решения обжалованию не подлежат



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