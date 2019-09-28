Сотрудники правоохранительных органов сегодня вмешались в спектакль Театра.doc

Как рассказала «Интерфакс» куратор проекта Катрин Ненашева, во время постановки «Рейф#228» о

наркопотреблении и фальсификации дел по 228-й статье в зал пришли полицейские и сорвали финал. Они заявили, что проводится операция «Мак», а по их сведениям, в театре продавались наркотики. Ненашева уточнила, что никто из участников постановки задержан не был. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу инцидента не поступало.