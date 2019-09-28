В Костроме фотокорреспондента издания «7х7» задержали за съемку ворот части Росгвардии

Сам Алексей Молоторенко пишет у себя в соцсети, что сотрудники части применили силу, отобрали мобильный телефон, обыскали и проверили содержимое сумки. По словам Молоторенко, полковник, два подполковника Росгвардии и прибывшие сотрудники ФСБ и Центра «Э» четыре часа требовали от него признаний в терроризме. Позже в отделении полиции от журналиста потребовали письменных объяснений. В итоге его отпустили без составления протокола. Редакция «7x7» считает недопустимым воспрепятствование журналистской деятельности и направит официальные запросы по поводу случившегося в Росгвардию и МВД.