Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас призвал к новому расследованию катастрофы парома «Эстония» 25-лет назад. В интервью газете «Постимеэс» он сказал, что на затонувший паром нужно направить водолазов и установить, сколько автомашин было на борту и какой был их реальный вес. По его словам, необходимо обследовать корпус судна, чтобы подтвердить или опровергнуть версию взрыва. Сегодня в Эстонии проходят памятные мероприятия по случаю 25-й годовщины катастрофы парома. Тогда погибли 852.