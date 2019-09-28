Судно «Бурбон род» пропавшее во время шторма в Атлантике, затонуло

Об этом агентству УНИАН сообщил судовладелец. Судно, в экипаж которого входили граждане Украины, перестало выходить на связь 26 в районе заморского департамента Франции Мартиники. По данным СМИ, корабль направлялся в Джорджтаун с Канарских островов и попал в циклон. На борту находилось 14 членов экипажа. Трое из них, в том числе двое украинцев, спаслись на аварийной шлюпке. К поискам остальных подключены суда, находящиеся в этом районе.