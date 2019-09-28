Московский судьи, возможно, связаны с рейдерскими захватами. Выдержки из письма в прокуратуру начальника столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева на этот счет опубликовал РБК. Письмо зачитали 13 сентября на заседании Верховного суда в рамках дела юриста Кантемира Карамзина, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Карамзин отрицает вину и утверждает, что в его преследовании заинтересован сам Дорофеев. Генерал Дорофеев упоминался в расследовании Ивана Голунова о связях представителей ФСБ с похоронным бизнесом в Москве.