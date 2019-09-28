Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе похоронен в своей родной деревне Кутама, в 90 км от столицы страны Хараре

Как передает Франс пресс, церемония носила частный характер. На похоронах присутствовали только те, кто получил специальные приглашения от родных экс-президента. Изначально правительство Зимбабве и семья Мугабе договорилась о том, что бывший глава государства будет похоронен на столичном кладбище в специальном мавзолее. Однако в минувший четверг близкие Мугабе неожиданно пересмотрели свою позицию. Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет. Роберт Мугабе возглавлял Зимбабве 37 лет до смещения в 2017 году.