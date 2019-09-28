Посол США в России Джон Хантсман заявил, что обеспокоен течением уголовного дела американца Пола Уилана

Тот содержится под стражей в московском изоляторе Лефортово. Ролик с заявлением дипломата был размещен в социальных сетях американского посольства.

Я по-прежнему обеспокоен тем, что российское правительство не предоставило никаких доказательств по его делу. Вообще никаких. Мы продолжаем требовать их предъявления. Будем требовать этого и в дальнейшем. Меня также беспокоит состояние здорвья Пола. Я несколько раз обсуждал с ним некоторые детали этого плана, требующего решения. И мы надеемся, что доступ к его медицинской документации все-таки будет получен. Есть и другие проблемы, которые создают серьезные неудобства для человека, оказавшегося в такой ситуации. Например, лишение возможности общения по телефону с семьей.

В конце августа адвокат Уилана сообщил, что его подзащитному необходима операция из за паховой грыжи, однако Уилан отказался делать ее в России без консультации с врачом из США или Канады. Хантсман заверил, что его преемник продолжит активную работу по делу Уилана.