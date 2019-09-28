В «Ленкоме» обещают закончить постановку спектакля «Капкан» по пьесе Марка Захарова, но премьера в намеченные сроки может не состояться. Как сообщил директор театра Марк Варшавер, режиссер Марк Захаров не успел закончить работу над постановкой, но репетиции продолжатся. Как сказал Варшавер, это спектакль станет достойной памятью о Марке Захарове. Режиссер скончался сегодня на 86-м году жизни. Похороны 1 октября на Новодевичьем кладбище. Сегодня вечером перед спектаклем «Королевские игры» в «Ленкоме» была объявлена минута молчания.