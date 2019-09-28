Футбольный клуб «Ростов» официально представил полузащитника Павла Мамаева

Футболист будет выступать в новой команде под 10-м номером.

После сегодняшнего матча Российской Премьер-Лиги против Динамо, в котором ротсовчане победили со счетом 3-0, Мамаев, который присутствовал на стадионе, вышел на поле и сфотографировался с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным и президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.

Вскоре на официальном чайте клуба появилась информация о том, что «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

В начале октября прошлого года полузащитник поучаствовал в двух драках в Москве, за что был приговорён к лишению свободы сроком на год и 5 месяцев. В сентябре Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.

Напомним, ранее Павел выступал за «Краснодар». Однако стороны разорвали контракт по взаимному согласию.