В Афганистане завершилось голосование на выборах президента страны

Оно проходило в неспокойной обстановке.

Несколько сотен избирательных участков открылись с большим опозданием или вовсе не приступили к работе из-за угроз безопасности. Из-за этого в афганской Независимой избирательной комиссии приняли решение на два часа продлить голосование. В нескольких случаях угрозы были воплощены в реальность: в ходе голосования произошло, сразу девять взрывов. Один из самых крупных, как передает агентство France Press – на избирательном участке в Кандагаре, на юге Афганистана. В результате случившегося пострадали 15 человек. Схожий взрыв прогремел на востоке страны – жертвой стал один человек, еще двое получили ранения. В столице Афганистана Кабуле, сообщает агентство «Интерфакс», в результате столкновений были ранены два десятка человек. Медики сообщают также и о случаях нападений на машины скорой помощи. В свою очередь на фоне происходящего ВВС Афганистана нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Талибан»* (запрещен на территории РФ). Были убиты 15 боевиков, в том числе главарь одной из местных ячеек.

Президентские выборы в Афганистане ранее уже дважды переносились. Социологи выделили нескольких фаворитов, в том числе действующего премьера Абдуллу Абдуллу. Действующий афганский лидер Ашраф Гани также выдвинул свою кандидатуру.