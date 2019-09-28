Не менее двухсот человек собралось в Петербурге на встречу с муниципальным депутатом Москвы Ильей Яшиным

Не обошлось и без провокационных вопросов.

Прежде всего Илья Яшин рассказывал о том, как уже почти три года работает в своем муниципалитете. Участникам встречи раздавали брошюру-пособие начинающего муниципала. В ней собраны как юридические основы местного самоуправления, так и практические советы. Одоно из главных отличий московских муниципалитетов от петербургских в том, что в Москве больше полномочий, но, как не странно, меньше денег. В Петербурге всё наоборот. Не обошлось и без провокационных вопросов. Один из слушателей по бумажке спросил Яшина, почему он не отказался от положенной премии как глава муниципалитета, пока сидел под административным арестоме. Яшин напомнил, что от премии отказался, а эту тему настойчиво продвигают его политические противники. Второй вопрос был о том, где Яшин работал всё это время, на что жил? На этот вопрос депутат ответил, что уже двадцать лет работает так или и наче в политике. Напоследок, Яшин дал оценку тактике «Умного голосования»: из двух зол следует выбирать не наименьшее, а то, что смешнее. Встреча продлилась три часа.

Завтра Илья Яшин собирается выступить на согласованном митинге в Москве в поддержку политзаключенных.