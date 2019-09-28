Пользователи Фейсбука запустили флешмоб в поддержку лишенного лицензии телеканала «112 Украина»

Присоединившиеся к акции размещают на фото своих профилей подписи на украинском языке: «Я поддерживаю 112 Украина» , «Спасем свободу слова», «Нет закрытию телеканалов».

В четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг «112 Украина», были лишены лицензий на эфирное вещание по всей Украине. Регулятор объяснил это тем, что они нарушали программную концепцию канала. Сам телеканал расценил это как проявление жесткой цензуры и намерен оспаривать решение нацсовета по телевидению и радиовещанию в суде.